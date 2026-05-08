Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în fața Franței.

Potrivit Federației Române de Tenis de Masă, vineri seara, România (#7 mondial), vicecampioana europeană en-titre, a învins Franța (#5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediția precedentă, scor 3-1.

România - Franța, meci electrizant cu o desfășurare nebună

Adina Diaconu - Jia Nan Yuan a fost meciul de deschidere, iar românca a început hotărâtă și a impus un joc în forță, cu lovituri controlate, care i-au oferit satisfacție în primul și al patrulea set. Ajunsă în decisiv, a cedat ritmul în fața adversarei și a pierdut meciul, scor 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11).

Bernadette Szocs a egalat situația scorului dintre România și Franța, după ce a învins-o pe Prithika Pavade în setul decisiv. Cu un joc variat și consistent, jucătoarea noastră a câștigat primele două seturi și a făcut față presiunii după ce le-a pierdut pe următoarele două. În setul final, Bernadette Szocs a pus stăpânire pe joc, a avut claritate tactică și a impus un ritm sufocant pentru victoria cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2).

România a trecut pentru prima dată în avantaj după ce Andreea Dragoman a învins-o pe Charlotte Lutz. Prin plasamente exacte și lovituri fulgerătoare, care au limitat posibilitățile de răspuns ale adversarei, ea s-a impus cu 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6).

Punctul necesar calificării României în semifinalele Campionatului Mondial Londra 2026 a fost adus de Bernadette Szocs, în urma meciului cu Jia Nan Yuan, pe care l-a controlat în mare parte. Românca și-a pus în valoare calitățile din nou, și-a calculat fiecare mișcare și loviturile pe care le-a pregătit pentru o victorie uriașă, scor 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12).

Avem bronzul asigurat

Astfel, lotul național feminin și-a asigurat prezența pe podium la ediția actuală și a revenit printre echipele medaliate ale unei ediții de Campionat Mondial, după 26 de ani de la medalia de bronz obținută de tricolore la Kuala Lumpur.

Semifinala România – China este programată sâmbătă, de la ora 14:30, la masa 1.