Marius Baciu este noul antrenor principal al celor de la FCSB , preluând un club recunoscut pentru imixtiunile lui Gigi Becali în deciziile tactice. Potrivit informațiilor oficiale transmise de club, fostul căpitan al roș-albaștrilor este ajutat de Lucian Filip , cel care a asigurat interimatul după plecările lui Elias Charalambous și Mirel Rădoi. Misiunea noului tehnician va fi una extrem de complicată, un aspect subliniat și de Robert Niță , care a ținut să-i laude pe foștii antrenori ai roș-albaștrilor pentru cele două titluri cucerite în Superliga.

Viață grea pe banca tehnică a roș-albaștrilor

Fostul atacant din Ghencea și din Giulești a vorbit deschis despre provocările uriașe pe care le întâmpină antrenorii la formația patronată de Gigi Becali. Niță a explicat de ce gestionarea vestiarului devine un test de anduranță atunci când jucătorii știu că schimbările sunt dictate de pe canapea.

„Băieții ăștia (Charalambous și Pintilii) au reușit ceva extraordinar (n.r. - două titluri consecutive cu FCSB). La FCSB este cel mai greu să ai rezultate, pentru că nu depinzi în totalitate de tine ca bancă tehnică. Păi, hai să vorbim despre ultimul meci. Antrenezi echipa cu un sistem de joc și în minutul 29 ai schimbare. E mult mai greu. Faci antrenament, ai un plan săptămânal.

Luni știi ce vrei să faci sâmbătă la meci. Primul '11' îl ai în cap, pregătești echipa și vineri află patronul echipa și în locul lui Niță îl bagă pe Gardoș. Și hai... Te dă peste cap. Toată lumea zice că e ușor, că n-au nicio responsabilitate, nu e ușor deloc.

E mult mai greu decât într-un loc în care antrenorul decide tot. O să-mi trimită 'prietenii' acum cu brânzica și domnul Gigi Becali, aștept mesajele (n.r. - râde), dar așa e.

E greu și de gestionat vestiarul. Noi ca jucători știm că tu ca antrenor nu decizi chiar tot, ca să fim eleganți. Și atunci cum să te impui în fața jucătorilor? Ăla zice: 'stai, mă, așa, că poate sună șeful și joc, ce-mi spui tu mie?'. Sunt jucători cu personalitate la FCSB, mai ales cei străini. E greu să-i explici că l-ai scos în minutul 40 sau la pauză, că ăla întreabă ce a făcut. Ce-i zici? Că ți-a sunat telefonul? Nu poți, dar jucătorii vorbesc între ei. E greu”, a spus Robert Niță la VOYO Sport LIVE.