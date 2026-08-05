Laurențiu Reghecampf are reputația unui veritabil „torționar“ în lumea antrenorilor! Cu precizarea că mulți dintre jucătorii care au lucrat cu „Reghe“ au ajuns să vorbească la superlativ despre metodele acestuia după chinul îndurat în perioada de pregătire.

„Reghe“, ca la FCSB: dezvăluirea arabilor despre decizia sa spectaculoasă, în Tunisia

În primul său mandat, la FCSB, „Reghe“ l-a intordus pe neamțul Thomas Neubert în lumea fotbalului nostru. Cu rezultate spectaculoase! În perioada 2012-20214, în care FCSB a dominat competiția internă, cucerind patru trofee și obținând rezultate bune în Europa, preparatorul fizic al echipei, Neubert, a pus „biciul“ pe jucători, transformându-i în niște „bestii“! Chiar dacă antrenamentele cuplului Reghecampf – Neubert au fost înfricoșătoare, mai ales în presezon, ulterior, jucătorii au avut mari motive de satisfacție, pe parcursul campaniei, datorită efortului depus în cantonament.

Acum, în Africa, „Reghe“ merge pe metoda care l-a făcut mare și în perioada FCSB. Doar că, în locul lui Thomas Neubert, colaborează cu un alt preparator fizic. Unul renumit la nivel internațional.

„Reghecampf pune bazele unei echipe solide“

Antrenorul de fitness pe care Reghecampf l-a cooptat în stafful său, la mai multe echipe, e tunisianul Salim Al-Abraq (foto, sus, stânga). Acesta a colaborat cu „Reghe“, mai întâi, la Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită), în 2021. Apoi, cei doi s-au reunit, în sezonul trecut, la Al-Hilal Omdurman (Sudan). În fine, acum, la cererea expresă a lui Reghecampf, Salim Al-Abraq a fost adus la Esperance Tunis.

„Salim Al-Abraq și-a terminat studiile superioare, în materie de fitness și de pregătire fizică, în Franța. De-a lungul carierei sale, a lucrat la mari cluburi din Tunisia și din Arabia Saudită. Salim e un om sclipitor, un preparator fizic renumit în Africa. El a colaborat, în trecut, cu mari staruri ale fotbalului mondial, precum Roberto Firmino. Așa a ajuns să fie cunoscut în lumea fotbalului internațional. Și și-a format reputația unui preparator fizic de mare valoare“, a notat presa arabă.

Iar tunisienii susțin că mâna lui Salim Al-Abraq se vede deja la ședințele pregătite conduse de Reghecampf.

„Antrenamentele celor de la Esperance au, în primul rând, o componentă fizică, în această perioadă. Se vede că Reghecampf pune bazele unei echipe solide, în condițiile în care Esperance va fi angrenată în mai multe competiții, în noul sezon. De aceea, antrenorul român l-a ales pe Salim Al-Abraq, pentru a avea garanția că jucătorii săi vor fi la cel mai înalt nivel fizic, atunci când vor începe meciurile oficiale“, a scris jurnalistul Nazih Karshawi.