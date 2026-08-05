Meciul se joacă pe Avia Stadium din Dublin, Irlanda.

LIVE pe VOYO SPORT 1 de la ora 21:30, Arsenal, campioana en-titre din Premier League, joacă un amical de gală cu Betis Sevilla, echipa clasată pe locul 5 în ultimul sezon din La Liga, poziție echivalentă cu calificarea directă în Champions League.

Arsenal îl transferă pe Bruno Guimaraes, căpitanul lui Newcastle

Arsenal a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului brazilian Bruno Guimaraes, căpitanul echipei Newcastle United, în schimbul sumei de 75 de milioane de lire sterline, informează mass-media britanică.

Guimaraes se află în prezent în cantonamentul cu Newastle la La Manga (Spania), fiind aşteptat săptămâna aceasta la Londra, pentru a efectua vizita medicală, înainte de a semna cu "tunarii".

Brazilianul a sosit la Newcastle în 2022, de la formaţia franceză Olympique Lyon, în schimbul sumei de 40 de milioane de lire sterline. El a marcat 31 de goluri în 195 de meciuri disputate în tricoul "coţofenelor", notează Agerpres.

Bruno Guimaraes, în vârstă de 28 de ani, era principala ţintă a antrenorului Mikel Arteta pentru a întări linia de mijloc a lui Arsenal.