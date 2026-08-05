VIDEO EXCLUSIV Arsenal - Betis Sevilla, LIVE pe VOYO SPORT 1 de la 21:30! Amical de gală pentru campioana din Premier League
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
LIVE pe VOYO SPORT 1 de la ora 21:30, Arsenal, campioana en-titre din Premier League, joacă un amical de gală cu Betis Sevilla, echipa clasată pe locul 5 în ultimul sezon din La Liga, poziție echivalentă cu calificarea directă în Champions League.
Meciul se joacă pe Avia Stadium din Dublin, Irlanda.
Arsenal îl transferă pe Bruno Guimaraes, căpitanul lui Newcastle
Arsenal a ajuns la un acord pentru transferul mijlocaşului brazilian Bruno Guimaraes, căpitanul echipei Newcastle United, în schimbul sumei de 75 de milioane de lire sterline, informează mass-media britanică.
Guimaraes se află în prezent în cantonamentul cu Newastle la La Manga (Spania), fiind aşteptat săptămâna aceasta la Londra, pentru a efectua vizita medicală, înainte de a semna cu "tunarii".
Brazilianul a sosit la Newcastle în 2022, de la formaţia franceză Olympique Lyon, în schimbul sumei de 40 de milioane de lire sterline. El a marcat 31 de goluri în 195 de meciuri disputate în tricoul "coţofenelor", notează Agerpres.
Bruno Guimaraes, în vârstă de 28 de ani, era principala ţintă a antrenorului Mikel Arteta pentru a întări linia de mijloc a lui Arsenal.
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