Credeai că s-au retras? Unde joacă Nani, Juan Mata, Valbuena sau Victor Moses Mulți dintre fotbaliștii care impresionau în marile campionate ale lumii în urmă cu câțiva ani, au făcut un pas în spate, în principal din cauza vârstei. Deși nu mai strălucesc și sunt pe finalul carierelor, continuă să fie, mai mult sau mai puțin, importanți pentru formațiile ale căror tricouri le îmbracă. Printre jucătorii care au făcut furori la marile cluburi din Europa, dar despre care fanii fotbalului credeau, poate, că s-au retras, se numără și Nani, Juan Mata, Mathieu Valbuena sau Victor Moses. Nani, la FK Aktobe, în Kazahstan Fostul internaţional portughez Nani (39 de ani) a semnat, în ianuarie 2026, cu FK Aktobe din Kazahstan şi astfel a renunţat temporar la retragerea din fotbal, anunţată în decembrie 2024. El nu este doar jucător la Aktobe, pentru că ocupă şi funcţia de consilier.

Nani - GALERIE FOTO

Nani și-a reluat activitatea pentru un sezon şi îndeplinește rolurile de jucător şi pe cel consilier în cadrul clubului, care a terminat pe locul 5 în campionatul 2024-2025. Atacantul se retrăsese însă la începutul lunii decembrie 2024, după o perioadă petrecută la Estrela Amadora, în Portugalia. În carieră, Nani a câştigat Campionatul European cu naționala lusitană, Champions League şi Premier League (de patru ori) cu Manchester United, pentru care a jucat 230 de meciuri între 2007 şi 2014. La Aktobe, Nani a fost coleg cu Andrei Vlad, portar român care acum e, însă, liber de contract. În stagiunea 2025-2026, Nani a jucat în 17 meciuri, a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive.

Juan Mata, la Melbourne, în Austrialia Juan Mata, fostul star al Spaniei, echipelor Manchester United şi Chelsea, s-a alăturat, în toamna anului 2025, formaţiei Melbourne Victory pentru a doua sa perioadă în A-League Men (liga australiană), după ce a părăsit Western Sydney Wanderers. Mata, în vârstă de 38 de ani, s-a alăturat echipei Victory, cu un contract pe un an. Elegantul mijlocaş a jucat doar şapte meciuri din 23 pentru Wanderers, marcând un gol. Cariera strălucită a lui Mata înainte de a se muta în Australia a inclus câştigarea Cupei Mondiale FIFA 2010 şi a Campionatului European UEFA 2012 cu Spania. A câştigat Copa Spaniei cu Valencia în 2008, înainte de a se muta la Chelsea, unde a câştigat Liga Campionilor, Cupa Angliei, Liga Europa şi FA Community Shield între 2011 şi 2014. Mata a petrecut nouă ani la United, unde a câştigat Europa League, FA Cup, League Cup şi Community Shield, marcând 51 de goluri în 285 de apariţii. Apoi a avut scurte perioade la Galatasaray şi Vissel Kobe, câştigând Super Lig şi J1 League, respectiv, înainte de a se alătura Wanderers, în septembrie 2024. În 2025-2026, Mata a contabilizat 25 de meciuri, cinci goluri și 12 pase decisive pentru Melbourne. Mathieu Valbuena joacă în Malta! Mathieu Valbuena refuză, la rândul său, să se retragă din fotbal. La 41 de ani, fostul internațional francez a dat curs unei noi aventuri și a semnat cu Santa Lucia, formație din liga a doua din Malta. Mijlocașul ofensiv a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, în funcție de numărul de meciuri disputate. Liber de contract după despărțirea de echipa secundă a lui Olympiacos, pentru care a înscris trei goluri și a oferit patru pase decisive în 11 apariții, Valbuena a ajuns în Malta cu un avion privat pentru a finaliza mutarea.

Mathieu Valbuena - GALERIE FOTO

Mathieu Valbuena a fost șantajat de Karim Benzema cu un sextape Mathieu Valbuena a fost protagonistul unuia dintre cele mai mediatizate scandaluri din fotbalul francez. În 2015, fostul său coleg de la națională, Karim Benzema, a fost acuzat că a intermediat o tentativă de șantaj legată de un videoclip cu caracter intim al lui Valbuena. Atacantul i-ar fi recomandat lui Valbuena să ia legătura cu persoane care susțineau că pot „rezolva problema”, însă mijlocașul a alertat autoritățile. Procesul s-a încheiat în 2021, când Benzema a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și o amendă de 75.000 de euro pentru complicitate Victor Moses joacă în Kazahstan. Are peste 200 de meciuri în Premier League Victor Moses are 35 de ani, iar în acest moment este legitimat la Kaysar, formație care activează în prima ligă din Kazahstan. Extremă dreapta născută în Nigeria, Moses este cunoscut pentru aventurile din Premier League, de la Chelsea sau de la West Ham, dar a mai evoluat și pentru Liverpool, Crystal Palace, Intrer sau Fenerbahce. Este și câștigător de Premier League, cu Chelsea, în sezonul 2016-2017, iar pentru londonezi a adunat chiar cele mai multe meciuri în carieră, 128, timp în care a marcat de 18 ori și a oferit 10 pase decisive. Are 220 de jocuri în prima divizie din Anglia, 20 de goluri și 20 de pase decisive.