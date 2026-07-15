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Echipele Under-19 ale României au câştigat medaliile de argint, marţi, la Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori de la Gondomar (Portugalia), potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Argint pentru echipele Under-19 ale României

La masculin, România a fost învinsă în finală de Franţa cu 3-0. Robert Istrate a pierdut duelul cu Nathan Lam cu 0-3 (8-11, 4-11, 7-11), Robert Podar a cedat în faţa lui Nathan Pilard cu 0-3 (7-11, 7-11, 10-12), iar Andrei Ţîbîrnă s-a înclinat în faţa lui Antoine Noirault cu 0-3 (12-14, 7-11, 4-11).

Din lotul României au mai făcut parte Mihai Nagy şi Luca Traşcu.

Franța a învins România și la feminin

La feminin, România a fost învinsă tot de Franţa, cu 3-0. Bianca Mei-Roşu a pierdut meciul cu Alexia Nodin cu 0-3 (6-11, 9-11, 9-11), Alesia Sferlea a pierdut partida cu Nina Guo Zheng cu 0-3 (9-11, 4-11, 9-11), iar Patricia Stoica a cedat în confruntarea cu Leana Hochart cu 2-3 (7-11, 11-8, 11-9, 4-11, 9-11).

Din lot au mai făcut parte Andreea Băiaşu şi Maria Stoian.

La Europenele de juniori din 2025, de la Ostrava (Cehia), România a obţinut două medalii de aur, două de argint şi patru de bronz.

Miercuri vor debuta întrecerile individuale la Gondomar.

Agerpres