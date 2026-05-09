Reacția Federației Române de Tenis de Masă după ce naționala feminină a cucerit bronzul la Campionatul Mondial din Londra

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala feminină, performanță excepțională la Campionatul Mondial de tenis de masă, desfășurat în aceste zile în Londra.

România a fost și este o adevărată forță în tenisul de masă: european și mondial. Forul condus de Cristi Romanescu a reușit să asambleze o națională feminină de nota 10 și rezultatele s-au văzut la Mondialul pe echipe de la Londra.

Fetele au cucerit medaliile de bronz după ce azi au fost învinse în penultimul act al competiției de China, cea mai bună selecționată a lumii.

Reacția Federației Române de Tenis de Masă

"Istorie scrisă la centenarul Federației Române de Tenis de Masă, după ce lotul feminin de senioare a cucerit medalia mondială de bronz, la 100 de ani de la înființarea FRTM. Este prima performanță de acest nivel după 26 de ani, de la ultima medalie de acest calibru. În 2000, la Kuala Lumpur, echipa României era alcătuită din Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

Sâmbătă, pe masa 1 din OVO Arena Wembley, România a jucat semifinala mondială, fază a competiției care asigură tuturor participantelor medaliile de bronz. 

China, campioana mondială în exercițiu, echipa care a ridicat trofeul de 23 de ori în istorie, a fost adversara vicecampioanelor europene en titre în semifinala Campionatului Mondial din Londra, o reîntâlnire la câteva zile de la duelul din faza grupelor. 

România a cedat semifinal cu China, scor 3-0, după trei meciuri în care tricolorele au încercat să găsească cele mai bune lovituri și strategii la masa de joc în fața adversarelor redutabile", a transmis Federația Română de Tenis de Masă.

România - China, cum a decurs confruntarea

Elizabeta Samara (#44 mondial) a pierdut în fața sportivei Sun Yingsha (#1 mondial), scor 0-3 (3-11, 4-11, 5-11), iar la masă a intrat Bernadette Szocs (#26 mondial), care și-a pus în valoare jocul în două seturi echilibrate cu Wang Manyu, dar pe care le-a cedat la limită, scor 0-3 (4-11, 9-11, 10-12). Andreea Dragoman (#57 mondial) – Kuai Man (#7 mondial) a fost ultimul meci al întâlnirii România – China, însă tricolora nu a putut schimba cursul duelului, deși s-a ridicat în multe momente la ritmul meciului. Și a ea fost învinsă, scor 0-3 (10-12, 6-11, 10-12).

Echipa care a stat în spatele succesului istoric a fost formată din:

Antrenor coordonator lot mixt feminin și masculin: Andrei Filimon

Antrenor federal: Viorel Filimon

Antrenori secunzi ai lotului mixt: Ionuț Seni, Adrian Crișan, Mădălin Ionașcu, Anamaria Sebe

Alături le sunt: kinetoterapeuții Justin Răduțu, Mircea Lascăr, preparatorul fizic Andrei Gherase, medicul Dumitru Costin și psihologul Mioara Șincan

