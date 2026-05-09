Fetele au cucerit medaliile de bronz după ce azi au fost învinse în penultimul act al competiției de China , cea mai bună selecționată a lumii.

România a fost și este o adevărată forță în tenisul de masă: european și mondial. Forul condus de Cristi Romanescu a reușit să asambleze o națională feminină de nota 10 și rezultatele s-au văzut la Mondialul pe echipe de la Londra.

Reacția Federației Române de Tenis de Masă

"Istorie scrisă la centenarul Federației Române de Tenis de Masă, după ce lotul feminin de senioare a cucerit medalia mondială de bronz, la 100 de ani de la înființarea FRTM. Este prima performanță de acest nivel după 26 de ani, de la ultima medalie de acest calibru. În 2000, la Kuala Lumpur, echipa României era alcătuită din Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

Sâmbătă, pe masa 1 din OVO Arena Wembley, România a jucat semifinala mondială, fază a competiției care asigură tuturor participantelor medaliile de bronz.

China, campioana mondială în exercițiu, echipa care a ridicat trofeul de 23 de ori în istorie, a fost adversara vicecampioanelor europene en titre în semifinala Campionatului Mondial din Londra, o reîntâlnire la câteva zile de la duelul din faza grupelor.

România a cedat semifinal cu China, scor 3-0, după trei meciuri în care tricolorele au încercat să găsească cele mai bune lovituri și strategii la masa de joc în fața adversarelor redutabile", a transmis Federația Română de Tenis de Masă.