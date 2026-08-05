Trofeul a fost expus la ARCUB, cu sediul pe Strada Lipscani, nr. 84-90. Admiratorii campionatului Angliei au stat la coadă pentru a se putea fotografia cu cupa.

Fanii Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO în România, au fost prezenți în Centrul Vechi din București pentru a admira cel mai râvnit trofeu din fotbalul britanic.

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Ei au avut la dispoziție atât posibilitatea de a rămâne cu o poză tipărită, cât și de a păstra mai multe amintiri în telefonul mobil.

Bogdan Lobonț: „Sunt nerăbdător să văd un nou sezon de Premier League, exclusiv pe VOYO”

Printre cei prezenți la ARCUB s-a numărat și Bogdan Lobonț, care s-a declarat nerăbdător față de startul noului sezon din Premier League.

„Sunt nerăbdător să văd un nou sezon de Premier League, exclusiv pe VOYO. Sunt nerăbdător să văd partidele din cel mai tare campionat din lume, din punctul meu de vedere”, a transmis fostul mare portar al naționalei României, prezent la fața locului.

Noul sezon din Premier League va începe vineri, pe 21 august, de la ora 22:00, cu meciul dintre campioana Arsenal și nou-promovata Coventry. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.