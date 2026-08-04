Isabel Diaz Ayuso, preşedinta comunităţii autonome Madrid, a anunţat Lionel Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucţia Sierra Oeste, o regiune din apropierea Madridului devastată de incendiile din această vară.

La fel ca Franţa, Spania a fost lovită de incendii devastatoare în această vară. Sierra Oeste, o regiune împădurită situată în apropiere de Madrid, a fost deosebit de afectată.

Lionel Messi ar fi donat 80.000 de euro pentru a ajuta regiunea, potrivit unui mesaj postat marţi pe X (fostul Twitter) de Isabel Diaz Ayuso, preşedinta comunităţii autonome Madrid.

Pe contul său personal, politiciana spaniolă a lăudat iniţiativa vicecampionului mondial cu Argentina: „Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucţia Sierra Oeste din Madrid. Vreau să-i mulţumesc şi să-i spun că locuitorii din Madrid ar fi încântaţi să-l primească în curând pentru a-l aplauda.”

Potrivit publicaţiei Marca, incendiul din Sierra Oeste este acum stabilizat şi se află în „faza de izolare” după două săptămâni de ravagii.

Mai multe ţări europene sunt puternic afectate de incendii, în special Franţa, unde regiunea Gironde a suferit pagube foarte semnificative de la sfârşitul lunii iulie.

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