România s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial de tenis de masă!

România s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de tenis de masă. Miercuri seară, vicecampioanele europene au eliminat echipa Egiptului şi au pătruns printre primele opt ale competiţiei din Londra.

La masa 3, la OVO Arena Wembley, echipa României (#7 mondial) şi cea a Egiptului (#8 mondial) au oferit o întâlnire trăită cu sufletul la gură şi jucată până la ultimul meci posibil, pe care Andreea Dragoman l-a câştigat spectaculos pentru victoria tricolorelor cu 3-2, în optimile de finală, scrie news.ro.

Bernadette Szocs a oferit siguranţă în meciul de deschidere cu Dina Meshref. Românca a gestionat mai bine punctele importante în finalul primului set, pe care l-a câştigat, apoi cu un ritm în creştere şi-a impus jocul până la 3-0 (11-9, 11-6, 11-8).

În decisiv a ajuns al doilea meci dintre Andreea Dragoman şi Hana Goda, în urma căruia Egiptul a egalat. Românca a început bine şi a luat primul set, însă adversara a schimbat desfăşurarea jocului şi dominat seturile al doilea şi al treilea. Până la final, fiecare jucătoare a câştigat pe rând seturi, însă tricolora a cedat meciul, scor 2-3 (11-8, 5-11, 4-11, 11-6, 2-11)

Elizabeta Samara şi-a impus loviturile şi planul tactic cu Farida Badawy. După un prim set echilibrat câştigat la limită, ea a dus scorul la 3-0 (14-12, 11-6, 11-7) şi 2-1 pentru România în duelul cu Egipt, însă echipa africană a egalat după al patrulea meci în care s-au întâlnit Bernadette Szocs şi Hana Goda, scor 1-3 (6-11, 11-6, 9-11, 7-11).

Calificarea a venit din paleta Andreei Dragoman, care a întâlnit-o pe Dina Meshref, într-un meci plin de tensiune şi răsturnări de situaţie, decis de forţa mentală în momentele cruciale. Primul set a fost pierdut la limită de româncă, după 36 de puncte, dar Andreea Dragoman a revenit cu agresivitate şi precizie în setul al doilea. Condusă din nou, tricolora a produs schimbări şi a împins meciul în decisiv, unde calmul său şi loviturile sigure pe punctele importante au făcut diferenţa, pentru victoria cu 3-2 (17-19, 11-6, 6-11, 11-9, 11-8).

Rezultatele complete ale confruntării:

România - Egipt 3-2

  • Bernadette Szocs - Dina Meshref 3-0 (11-9, 11-6, 11-8)
  • Andreea Dragoman - Hana Goda 2-3 (11-8, 5-11, 4-11, 11-6, 2-11)
  • Elizabeta Samara - Farida Badawy 3-0 (14-12, 11-6, 11-7)
  • Bernadette Szocs - Hana Goda 1-3 (6-11, 11-6, 9-11, 7-11)
  • Andreea Dragoman - Dina Meshref 3-2 (17-19, 11-6, 6-11, 11-9, 11-8)

În sferturile de finală, România va întâlni vineri, de la 19:00, învingătoarea întâlnirii Franţa - Italia.

