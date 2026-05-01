Selecţionata masculină de tenis de masă a României s-a calificat pe tabloul principal la Campionatele Mondiale pe echipe de la Londra, după ce a câştigat Grupa a 9-a din faza 1B.

Andrei Istrate, Iulian Chirița și Darius Movileanu, la înălțime

Joi, Andrei Istrate l-a învins pe Felipe Duffoo cu scorul de 3-1 (11-4, 9-11, 11-7, 11-8), dar apoi Darius Movileanu a fost întrecut de Carlos Fernandez cu 3-2 (10-12, 11-8, 11-8, 4-11, 11-4).

Iulian Chiriţa a readus România în avantaj, după ce a dispus de Rodrigo Hidalgo cu 3-0 (11-7, 11-1, 11-5), după care Darius Movileanu a încheiat conturile după 3-2 (11-7, 6-11, 8-11, 13-11, 11-2) cu Felipe Duffoo.

În celălalt meci al grupei, Argentina a dispus de Benin cu 3-0.

România, după 3-0 cu Benin, 3-0 cu Argentina şi 3-1 cu Peru, a câştigat grupa cu 6 puncte, urmată de Argentina, 5 puncte, Peru, 4 puncte, Benin, 3 puncte.

Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine şi 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie - 10 mai, la o ediţie aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF şi a Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM).