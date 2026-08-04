Pe lista patronului de la FCSB este, după cum a declarat în multiple rânduri în ultimul timp, Denis Drăguș, român actualmente legitimat la Trabzonspor.

Invitat în studioul emisiunii VoyoSport Live, Bogdan Lobonț a fost pus să aleagă între Drăguș și Jovo Lukic, golgheterul Superligii din sezonul trecut. Fostul internațional român nu a stat pe gânduri și a explicat de ce l-ar prefera pe atacantul echipei naționale.

Bogdan Lobonț: „Mai bine dai bani pe Drăguș”

„Pisica” Lobonț consideră că, dacă suma de transfer ar fi similară, FCSB ar trebui să investească în Denis Drăguș.

„Dacă e să dai niște bani pentru un atacant, nu știu, banii pe care trebuie să-i dai pe Lukic, mai bine îi dai pe Drăguș. Drăguș e român de-al nostru, e atacant care e și la echipa națională. Eu l-aș prefera pe Drăguș. Nu oricât ar costa, depinde și de buget. Dacă e să fie aceeași sumă Lukic și Drăguș, l-aș prefera pe Drăguș. Nu am nimic cu Lukic”, a declarat Bogdan Lobonț la VoyoSport Live.

Eliminată surprinzător de FK Auda în turul doi preliminar al Conference League, FCSB ocupă primul loc în Superliga, cu șapte puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj superior.

În etapa a patra, roș-albaștrii vor evolua în deplasare la Sfântu Gheorghe, unde vor da piept cu Sepsi OSK, luni, 10 august, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.