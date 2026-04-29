Selecționata masculină a României a învins formația Beninului cu scorul de 3-0, marți seara, în Grupa a 9-a a preliminariilor Campionatelor Mondiale de tenis de masă de la Londra.

Campionatul Mondial de tenis de masă se desfășoară în aceste zile la Londra

Punctele tricolorilor au fost obținute de Eduard Ionescu, care a trecut de Abdel Salifou cu 3-0 (11-9, 11-4, 11-6), de Iulian Chirița, victorios în fața lui Farouk Salifou cu 3-0 (11-3, 11-5, 11-1), și de Ovidiu Ionescu, care a dispus de Amir Adou cu 3-0 (11-4, 11-9, 11-3).România va juca următoarele meciuri contra Argentinei, miercuri 29 aprilie (ora 21:30) și echipei statului Peru, joi 30 aprilie (ora 21:30).

La feminin, România va evolua în elită, urmând să înfrunte, în Grupa 1, China pe 2 mai (ora 12:00), Coreea de Sud, tot pe 2 mai (ora 19:00), și Taiwanul, pe 3 mai (ora 19:00).

Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie - 10 mai, la o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF și a Federației Române de Tenis de Masă (FRTM).

Agerpres