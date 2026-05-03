România face furori, la Mondialul de la Londra! Potrivit Federației Române de Tenis de Masă, în această seară, echipa noastră a făcut o nouă partidă memorabilă.

Vicecampioanele europene au învins Taipei cu scorul de 3-1, la masa 3 din OVO Arena Wembley, iar rezultatul a asigurat României locul al doilea în grupa 1 din Stage 1A, o calificare muncită și mult așteptată.

*În primul meci, Bernadette Szocs a pierdut în fața lui Peng Yu-Han. Românca a reacționat în setul al doilea, pe care l-a câștigat categoric, însă adversara a revenit și a fost inspirată pe finalul meciului, 1-3 (9-11, 11-2, 6-11, 9-11).

*În al doilea meci, Andreea Dragoman a învins-o pe Yeh Yi-Tian cu 3-1 (12-10, 7-11, 19-17, 13-11), într-o întâlnire echilibrată, decisă în momentele importante, mai ales într-un set al treilea spectaculos, câștigat la diferență minimă.

*Elizabeta Samara a gestionat momentele decisive ale jocului cu Wu Ying Syuan, în fața căreia a avut mereu soluții în joc pe finalul seturilor, pentru 3-0 (12-10, 11-9, 11-7).

*În ultimul meci, victoria României a fost asigurată de Bernadette Szocs, revenită la masa de joc cu încrederea necesară în fața sportivei Yeh Yi-Tian, pe care a învins-o cu 3-0 (11-6, 11-9, 12-10), într-un meci în care a avut siguranță în lovituri.

În faza grupelor: România a câștigat cu Coreea de Sud, scor 3-2, și Taipei, scor 3-1, iar la debut a pierdut cu China, scor 3-0.