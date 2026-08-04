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Gigi Becali a comunicat public că și-a pus toată încrederea în Mihai Stoica și așteaptă ca mutările să dea rezultate.

Gigi Becali, mesaj radical către Mihai Stoica

În caz contrar, Becali este dispus să ia o măsură radicală, chiar dacă îl leagă o relație de prietenie cu Stoica. Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut că este dispus să vândă clubul pe care îl patronează din 2003!

„Acum, ca să aduci jucători, trebuie să fii avansat cu tehnologia, cu informații. Am pus baza în MM, să vedem acum dacă el a făcut bine sau n-a făcut bine.

Acum, să se supere, e prietenul meu, dar n-am ce să fac. O să vând echipa și gata, dacă văd că nu merge treaba”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

Aymen Boutoutaou (Sochaux / un milion de euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 de euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis) sunt fotbaliștii transferați de FCSB în vară.

Pierdere mare financiară pentru FCSB

Gigi Becali a fost întrebat ce înseamnă din punct de vedere financiar eliminarea din turul doi din Conference League.

Omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că a pierdut în acest sezon aproximativ zece milioane de euro, pentru că echipa nu s-a calificat în faza ligii din Conference League.

Becali a explicat că marea problemă este, de fapt, diminuarea șanselor lui FCSB de a mai ajunge în Champions League în stagiunea viitoare.

„Sunt ofticat, să zicem că scoteam 8-10 milioane dacă ne calificam, problema este coeficientul, că ăla valorează 50 de milioane, dacă făceam puncte intram în cap de serie în play-off-ul Champions League”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la Play on Sport, pe VOYO.