Fostul fotbalist Gianfranco Zola se alătură noului proiect de revitalizare a echipei naţionale de fotbal a Italiei şi va ocupa funcţia de coordonator al proiectelor destinate activităţilor pentru tineret, a anunţat, miercuri, Federaţia italiană de fotbal (FIGC), citată de EFE.

Actualul vicepreşedinte al Lega Pro (liga a treia italiană, Serie C) va colabora cu coordonatorul tehnic Maurizio Viscidi şi este a treia personalitate anunţată de noul preşedinte al FIGC, Giovanni Malago, pentru a imprima o nouă direcţie "Squadrei Azzurra" şi pentru a completa structura federaţiei responsabilă cu gestionarea şi dezvoltarea tuturor echipelor naţionale ale Italiei.

Zola este arhitectul "reformei" care îi poartă numele, o iniţiativă menită să încurajeze legitimarea tinerilor fotbalişti în Serie C.

Federaţia a subliniat că, după ce a adunat 35 de selecţii şi a marcat 10 goluri pentru Italia în timpul carierei sale de jucător, acesta va reprezenta din nou echipa naţională.

"Carisma, expertiza şi dedicarea sa faţă de tinerii jucători, demonstrate în anii petrecuţi în Lega Pro, constituie cea mai bună bază pentru construirea viitorului nostru", a declarat Malago, exprimându-şi recunoştinţa faţă de fostul jucător pentru acceptarea rolului "cu entuziasm, bunăvoinţă şi simţ al răspunderii".

"Alături de Ranieri (noul director tehnic), Mancini (noul selecţioner al echipei naţionale) şi Zola, dorim să construim o nouă viziune pentru fotbalul italian", a declarat acesta.

La rândul său, Zola a afirmat că se pune "în slujba echipei 'Azzurri' cu satisfacţie, entuziasm şi simţ al datoriei, concentrându-se în primul rând pe dezvoltarea şi evoluţia noilor talente italiene".

Agerpres