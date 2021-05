Bunica culturista, noua senzatie a Americii! Are 71 de ani, dar ridica sute de kilograme si se antreneaza 20 de ore pe saptamana 

S-a apucat de sala la 60 de ani, dar a ajuns sa detina mai multe recorduri nationale si mondiale.

Mary Duffy (71 ani), o bunica din Trumbull, statul Connecticut, SUA, care a devenit campioana la haltere, spune ca se simte si arata mai bine decat acum 30 de ani. Femeia a inceput sa se duca la sala la varsta de 60 de ani, dupa ce s-a ingrasat 23 kg, in urma suferintei provocate de decesul mamai sale. Desi i s-a spus ca e prea batrana ca sa mearga la sala, Mary a ajuns sa ridice de la pamant 140kg (310 pounds), sa impinga de la piept 57kg (125 pounds), sa impinga la presa de picioare 270kg (600 pounds) si sa faca genuflexiuni cu hlatere de 80 kg (175 punds) in spate.

Americanca a inceput sa fie pregatita de antrenorul personal Bobby Calabrese si sa participe la competitiile organizate de International Powerlifting Association. Ea a devenit dependenta de ridicarea greutatilor si petrece 20 de ore pe saptamana in sala de forta. Antrenamentele, care pot dura si cate sase ore, au facut ca ea sa detina peste 30 de recorduri statale si mondiale la categoria sa de varsta.

"Am inceput sa ma duc la sala acum 11 ani, dupa ce am realizat ca m-am ingrasat foarte mult. Imi aduc aminte ca a fost un soc cand m-am privit in oglinda si am exclamat 'Nu sunt eu asta!'. Am pierdut rapid kilogramele in plus si am realizat ca, cu cat faceam mai multe exercitii, cu atat imi placea mai mult. Asa ca nu am mai lipsit de la sala de atunci. Am 71 de ani, dar sunt mai in forma ca niciodata, cred ca arat si ma simt mult mai bine decat atunci cand aveam 40 de ani.

Inteleg de ce oamenii spun ca sunt prea batrana ca sa merg la sala, dar motto-ul meu este 'Nu poti da timpul inapoi, dar poti intoarce ceasul ca sa functioneze bine'. Comentariile negative sunt intrecute de incurajarile oamenilor, care imi spun ca ii inspir si pe ei sa faca miscare, asa ca nu voi renunta sa merg la sala. Chiar daca nu voi mai merge la concursuri, tot ma voi duce la sala ca sa ma mentin intr-o forma buna", a declarat bunicuta culturista.