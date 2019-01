S-a lasat de fotbal si s-a apucat de CULTURISM! Transformarea incredibila a lui Pinto, fostul portar al Barcei! Cum a ajuns sa arate: FOTO

Juan Manuel Pinto (43 de ani) si-a incheiat cariera in 2014, retragandu-se de la Barcelona. El isi imparte acum timpul intre sala de forta si studioul de inregistrari.

Juan Manuel Pinto, fost portar al Barcelonei, dar si al lui Betis si Celta Vigo, a dat fotbalul pe culturism! El impresioneaza acum cu fizicul sau. In paralel, Pinto s-a apucat de muzica si a lansat mai multe single-uri.

A devenit muzician full time



Triplu campion al Spaniei, dublu castigator al Cupei Spaniei, dar si al UEFA Champions League si al Supercupei Europei, Juan Manuel Pinto s-a reorientat complet dupa retragerea din fotbal.

Inca din vremea in care activa ca portar, acesta nu s-a sfiit in a-si etala talentul de muzician. La inceputul anilor 2000, el si-a infiintat propriul studio de inregistrari si a inceput sa scoata melodii sub pseudonimul Wahin.

Retragerea din activitatea de fotbalist profesionist i-a adus mult mai mult timp lui Pinto pentru a se dedica muzicii, iar de atunci asta face!

Pinto "Wahin" a aparut in 2017 inclusiv pe Soundtrack-ul oficial al filmului Furios si Iute, pelicula cu incasari colosale in intreaga lume.