"E posibil ca atunci sa se intample asta!" Cand se vor redeschide salile de fitness si culturism! Ce va fi interzis si ce conditii vor trebui indeplinite

Presedintele Federatiei Romanie de Culturism si Fitness a anuntat cand se ar putea sa se deschida salile de fitness si culturism.

Salile de culturism si fitness din Romania s-ar putea redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean impreuna cu mai multi reprezentanti ai salilor de culturism s-au intalnit cu ministrul Tineretul si Sportului, Ionut Stroe pentru a discuta aceasta problema.

"A fost o discutie preliminara in care am discutat si am propus anumite lucruri care ar fi valabile in salile de culturism si fitness, pentru ca nu sun capitol aparte din viata noastra sociala. Si am spus sa avem o discutie preliminara in care sa vina cu propuneri, care vor fi inaintate de Ministerul Sanatatii.

Parerea mea personala, nu are legatura cu ceea ce transmit autoritatile, este ca e posibil ca dupa 15 iunie sa fie deschise aceste sali. A fost un grup de oameni de afaceri care au mai multe sali, dar si individuali, am inteles ca vor sa se constituie in asociatie sau patronat. Cert este ca gasim deschidere si vrem sa facem un lucru bun impreuna.

Bineinteles ca va fi nevoie si de respectarea unor restrictii necesare. Spre exemplu neutilizarea aparatelor de aer conditionat in sali, pentru ca geamurile raman inchise, expectoratiile, saliva se depune pe aparate si nu ai timpul fizic sa le dezinfectezi. Din punctul meu de vedere, obligatoriu ar fi si dezinfectarea tuturor aparatelor dupa fiecare utilizare. Chiar reprezentantii salilor au facut aceasta propunere", a declarat Gabriel Toncean, pentru Agerpress.