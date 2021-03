Are 75 de ani, dar merge de trei ori pe saptamana la sala de box! Povestea bunicutei din Turcia care a uimit lumea

O septuagenara din Antalya este cea mai in varsta pugilista din lume.

Nancy van der Straeten, o fosta pictorita si designer de mobilier, a calatorit mai multe tari din Europa si s-a stabilit in Turcia, impreuna cu sotul sau, in urma cu 42 de ani.

Dupa ce consortul sau a decedat, in urma cu 15 ani, ea s-a mutat in Antalya, o provinciei turca sudica de pe coasta Marii Mediterane, unde vecinii o numesc Teyze Naciye, adica Matusa Naciye. Ea a fost diagnosticata cu Parkinson acum 7 ani, iar medicii consultati la indemnul fiicei sale au indemnat-o sa practice boxul non-contact pentru a incetini simptomele bolii si a nu exista pericolul unor traume neurologice.

De trei ori pe saptamana, in ultimii cinci ani, chiar si in timpul pandemiei de coronavirus, ea a mers la o sala din apropierea casei sale, unde isi pune echipamentul si manusile, se amesteca cu pustii care ar putea sa-i fie nepoti si loveste ritmic in palmarele tinute de antrenori sau in sacul de box.

"Inainte, mergeam cu ajutorul unui baston. Foloseam multe medicamente si calitatea vietii incepuse sa scada, dupa ce aparusera probleme cu tremuratul. Dar acum, prin box, reusesc sa lupt cu Parkinsonul in fiecare zi. Simptomele boli au regresat, nu mai am blocaje musculare, pot cara greutati mici, merg mai repede, pot vorbi normal si imi pot tine spatele drept. Ma pot bucura de familia mea si de cei opt nepoti. Sfatul meu pentru toata lumea e sa iasa din casa si sa faca cat mai multa miscare", a spus batrana practicanta de box.