Transformarea SOCANTA a unui jucator de la Bayern! S-a apucat de culturism din cauza accidentarilor si s-a transformat intr-un monstru

Mijlocasul a pus pe el 4 kg de muschi, in aproape 6 saptamani.

Leon Goretzka (24 ani) nu are nicio prezenta in acest sezon in Bundesliga pentru Bayern Munchen. In aceasta vara, mijlocasul a fost integralist in Supercupa Germaniei, pierduta cu 2-0 in fata lui Dormund, si a jucat jumatate de ora in Cupa Germaniei, in victoria cu Energie Cottbus, 3-1. Apoi, la jumatatea lunii august, el a suferit o leziune musculara si a lipsit in primele 3 etape din acest inceput de campionat. Revenit dupa accidentare, Goretzka a fost convocat la nationala Germaniei pentru partidele cu Olanda si Irlanda de Nord, dar si pe acestea le-a ratat, dupa ce a fost lovit serios la antrenament de un coleg, exact pe locul unde avusese o alta accidentare, in luna mai.

Perioada de recuperare a fost mai lunga decat se credea, asa ca nu a fost in lot nici pentru partidele din campionat cu RB Leipzig si FC Koln, nici pentru meciul din Champions League cu Steaua Rosie Belgrad. De curand, Goretzka a pus pe retele de socializare cateva poze care arata ca nu a stat degeaba in perioada de convalescenta. Inaltul mijlocas central de (1,90m) a devenit un pachet de muschi, dupa ce a lucrat intensiv in sala de forta si si-a marit considerabil masa musculara.

Goretzka a ajuns la Bayern in 2018, dupa ce i s-a incheiat contractul cu Schalke 04. In sezonul trecut, el a bifat 30 de prezente (23 ca titular) si 8 goluri pentru bavarezi, castigand titlul in Bundesliga (2018-2019), Cupa (2018-2019) si Supercupa Germaniei (2018). El este cotat acum la 50 de milioane de euro.