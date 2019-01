O olteaca face senzatie in lumea culturismului: a ajuns la Mondialul de la Vegas si a castigat medalia de aur! Cum arata: VIDEO

O olteanca cucereste lumea la culturism. Fata s-a mutat in Italia ca sa poata da lovitura vietii.

Lara traieste de patru ani in Italia. Olteanca s-a angajat intr-un bar ca sa faca bani pentru concursurile de culturism. A ajuns la Mondialul din Las Vegas si a castigat aurul.

"Instructorul meu mi-a zis ca am ghinion ca nu m-am nascut in epoca lui Arnold. Am concurat si la miss. La miss geografie si miss boboc. Am luat locul doi", isi aminteste ea.

In Italia, Lara nu l-a cunoscut inca pe Ronaldo.

"L-as provoca, da! Eu sunt fan Messi, dar fiziul lui Ronaldo nu pot sa il contest", mai spune Lara.

Mitrita si Bancu pot apela si ei la Lara ca sa faca muschi pentru titlu.

"Eu raspund "da" oricarei provocarea care tine de lumea sportului", mai spune ea.