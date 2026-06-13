Corvinul a anunțat sâmbătă, la prânz, faptul că Florin Maxim și-a prelungit înțelegerea contractuală cu echipa din Hunedoara, care, în mod normal, ar fi expirat la finalul următoarei stagiuni.

Florin Maxim a semnat, așadar, un contract valabil până în 2029 cu Corvinul, care va juca în Superliga României sezonul viitor. Maxim se află la echipă din iulie 2021.

Florin Maxim a semnat: ”Am toate motivele să cred în acest proiect!” Contract până în 2029

”Susţinerea pe care am primit-o aici, din partea domnului primar Dan Bobouţanu, din partea domnului preşedinte al clubului, Sorin Cimpoca, dar şi din partea suporterilor a fost primul motiv pentru care am luat această decizie.

Viaţa de antrenor este un pic mai uşoară şi mai frumoasă atunci când simţi că ai parte de toată susţinerea pe care ţi-o poate oferi o comunitate, începând de la primar şi până la cel mai mic suporter.

Am toate motivele să cred în continuare în acest proiect, pe care l-am început în urmă cu 5 ani, împreună cu domnul primar, cu Bogdan Apostu, cu Sorin Cimpoca şi cu membrii staff-ului clubului Corvinul.

De fapt, cred că abia acum începe cu adevărat dezvoltarea acestui club şi sunt de-a dreptul onorat şi încântat să fac parte din această nouă etapă din viaţa Corvinului”, a declarat Florin Maxim.

Despre ”prelungirea” lui Maxim a vorbit și primarul Dan Bobouțanu, care a evidențiat că antrenorul devine cel mai longeviv tehnician pe banca hunedorenilor.

”Peste două-trei săptămâni se împlinesc 5 ani de când Florin Maxim a venit la Hunedoara. Odată cu prelungirea contractului său până în 2029, devine cel mai longeviv antrenor din istoria Corvinului. Iar meritele pentru acest lucru îi aparţin.

Este unul dintre cei mai buni tehnicieni din noua generaţie de antrenori a României şi, cu siguranţă, este cel mai potrivit om pe banca tehnică în proiectul numit Corvinul Hunedoara. Sunt bucuros că vom continua împreună încă trei sezoane, cel puţin!

Sper ca Florin Maxim să devină un fel de Diego Simeone al Hunedoarei, iar Corvinul, un fel de Atletico Madrid al României”, a spus primarul Dan Bobouţanu, în calitatea sa de reprezentant al UAT Municipiul Hunedoara, instituţie ce are calitatea de membru fondator al clubului.