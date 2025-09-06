GALERIE FOTO E prima dată când se întâmplă: Sinner și Alcaraz au reușit ce nu a putut nimeni în Era Open

Marcu Czentye
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz doboară recorduri istorice în tenis cu o viteză șocantă.

Jannik SinnerCarlos AlcarazUS Open 2025recorduri
Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) au consemnat o premieră istorică în Era Open, prin calificarea în finala US Open 2025.

Este prima dată în istoria de 57 de ani a acestei perioade când doi jucători dispută trei finale de turneu de mare șlem în același sezon.

Prima dată în Era Open când aceiași doi tenismeni joacă trei finale de Grand Slam în același an

Sinner și Alcaraz au jucat, întâi, cea mai lungă finală din istoria turneului de la Roland Garros, un meci palpitant de 5 ore și 29 de minute în care spaniolul a salvat trei mingi de meci.

A urmat finala Wimbledon, în care Sinner și-a luat revanșa în patru seturi, iar ultimul act al competiției de la New York va avea o miză suplimentară deasupra trofeului și a cecurilor puse în joc: statutul de număr unu mondial.

Anul 2025 a văzut în tenis ce nu s-a mai întâmplat din 2002

Sezonul 2025 a fost și stagiunea constanței pentru numerele 1 și 2 ATP, în tenisul masculin. Toate cele patru finale de întreceri majore au fost disputate între ocupanții primelor două poziții.

Aceștia au fost Sinner și Alcaraz la Paris, Melbourne și New York, iar în timpul Openului Australian Alexander Zverev a fost număr doi mondial.

Nu mai puțin important, sezonul 2025 este primul, din 2002 încoace, când Roger Federer, Rafael Nadal sau Novak Djokovic nu se califică în nicio finală de turneu de mare șlem, încheind astfel o perioadă de douăzeci și doi de ani consecutivi în care acest lucru s-a întâmplat.

