Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) au consemnat o premieră istorică în Era Open, prin calificarea în finala US Open 2025.

Este prima dată în istoria de 57 de ani a acestei perioade când doi jucători dispută trei finale de turneu de mare șlem în același sezon.

Prima dată în Era Open când aceiași doi tenismeni joacă trei finale de Grand Slam în același an

Sinner și Alcaraz au jucat, întâi, cea mai lungă finală din istoria turneului de la Roland Garros, un meci palpitant de 5 ore și 29 de minute în care spaniolul a salvat trei mingi de meci.

A urmat finala Wimbledon, în care Sinner și-a luat revanșa în patru seturi, iar ultimul act al competiției de la New York va avea o miză suplimentară deasupra trofeului și a cecurilor puse în joc: statutul de număr unu mondial.

