Jose Mari, fostul atacant spaniol de la Milan, s-a apucat de culturism.

Jose Mari a avut o cariera cu Sevilla, Atletico Madrid sau Milan in CV, iar in 2013 s-a retras dupa ce a marcat 27 de goluri pentru Xerez. Apoi s-a apucat cu culturism, iar acum arata ca o stanca. VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO

