AUR si argint pentru Nicolae Onica la europenele de haltere: "Acum ma gandesc la Olimpiada!" 

Nicolae Onica a castigat, sambata seara, doua medalii de aur la stilul aruncat si total, categoria 94 de kilograme, din cadrul Campionatelor Europene de haltere care se desfasoara in aceste zile la Izvorani.

Sportivul legitimat la CS Dinamo si-a asigurat medalia de aur la aruncat chiar de la prima incercare, cu 204 kilograme. La a doua a ratat 210 kg, dar a reusit sa ridice aceeasi greutate la cea de-a treia incercare. Onica a mai castigat si medalia de argint la stilul smuls.

Medalia de argint la aruncat i-a revenit lui Stanulis Zygimantas din Lituania, cu 202 kg, iar cea de bronz lui Kozevnikovs Vadims din Letonia, cu 198 kg.

Podiumul la total a fost urmatorul: aur - Nicolae Onica (381 kg), argint - Stanulis Zygimantas (374 kg), bronz - Lukasz Grela (357 kg)

Romania are 23 medalii castigate de la inceperea competitiei. Pana acum au cucerit medalii Elena Andries - trei de aur (smuls, aruncat si total) la categoria 48 kg, Ilie Ciotoiu - doua de bronz (aruncat si total) la 56 kg, Ionut Ilie - doua de bronz (aruncat si total) la 62 kg, Andreei Penciu - argint (smuls) si bronz (total) la 58 kg, Maria Grigoriu - bronz (aruncat) la 58 kg, Paul Dumitrascu - argint (aruncat) la 69 kg, Loredana Toma - trei de aur (smuls, aruncat, total) la 63 kg, Irina Lepsa - argint (smuls, aruncat, total) la 63 kg, Razvan Martin - aur (smuls) si doua de argint (aruncat si total) la 77 kg, Nicolae Onica - doua de aur (aruncat, total) si una de argint (smuls) la 94 kg.

"Am vrut sa ma depasesc la aruncat, sa ridic 210 kilograme, desi aveam aurul si cu 204. Si asa am facut un nou record personal. La fel mi-am facut un nou record si la smuls, cu 171 kg. E un rezultat foarte bun pentru mine. Sper sa reusesc sa ma depasesc in continuare si sa merg mai sus. Acum ma gandesc la Jocurile Olimpice. Vreau sa castig si acolo. Imi doresc sa ridic acest steag cat mai sus. Sper sa reusesc", a spus sportivul legitimat la CS Dinamo.

"Sunt primele mele medalii la seniori si sunt foarte bucuros. Pentru mine urmeaza acum Campionatele Mondiale... este multa munca, dar trebuie sa reusesc. Curge multa sudoare, e multa munca, dar castigul este dulce. Vreau sa le multumesc in special antrenorilor si parintilor care ma sustin in fiecare zi. Eu concurez pentru Romania de sase ani deja, pentru ca mi-am luat cetatenia in 2012", a adaugat Onica, sportiv nascut in Republica Moldova.

Campionatele Europene de haltere la seniori se desfasoara in perioada 26 martie - 1 aprilie in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani. Romania a mai gazduit Campionatele Europene de haltere seniori in 1972 la Constanta si in 2009 la Bucuresti.