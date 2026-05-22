Novak Djokovic împlinește 39 de ani: recordurile de nebătut stabilite de tenismenul din Belgrad

Marcu Czentye
Novak Djokovic, aproape imposibil de egalat în tenisul masculin.

În urmă cu patru decenii fără un an, la Belgrad se năștea Novak Djokovic, tenismenul desconsiderat, inițial, în era în care au strălucit Roger Federer și Novak Djokovic.

Jucătorul sârb s-a ridicat deasupra celor doi mari tenismeni care au conturat una dintre cele mai frumoase rivalități ale Erei Open. Djokovic însuși a format rivalități spectaculoase cu Federer și Nadal, iar, în drumul său către glorie, a reușit să treacă peste bariere la care lumea tenisului nici măcar nu se gândea.

Djokovic, număr unu în majoritatea recordurilor care contează în tenisul masculin

„Nole” și-a eclipsat concurența în două dintre cele mai importante recorduri ale tenisului mondial. În primul rând, este singurul tenismen care deține 24 de titluri de mare șlem, în probele individuale masculine, cu două mai multe decât Rafael Nadal și la patru astfel de succese în fața lui Roger Federer.

În al doilea rând, Djokovic este lider detașat în ceea ce privește numărul total de săptămâni petrecute pe întâia poziție a clasamentului ATP. Novak Djokovic a fost număr 1 ATP timp de 428 de săptămâni, adică mai mult de 8 ani, pe când Roger Federer - următorul în clasament - a rezistat ca lider mondial în tenis 310 săptămâni, adică puțin sub 6 ani.

Djokovic a fost număr unu mondial cu o treime mai mult decât a reușit Sampras, care ocupă locul trei în această ierarhie, cu 286 de săptămâni, adică 5 ani și jumătate.

Djokovic a încheiat opt ani diferiți ca număr 1 ATP

Recordmen absolut și în acest capitol, Djokovic a reușit să sfârșească opt sezoane diferite ca număr unu mondial.

În plus, este unicul tenismen care a reușit marele șlem de carieră de trei ori. Djokovic are trei titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros, întrecerea unde a adunat cele mai puține trofee; spre comparație, Nadal are două titluri în Australia, iar Federer, unul singur la Paris.

'Nole', 39 de ani și 38 de finale de Grand Slam jucate

Spre deosebire de rivalii Federer și Nadal, Djokovic nu duce lipsă de niciun trofeu major, în palmaresul său, de când a ieșit campion olimpic pe zgura de la Paris, în 2024. Federer nu a reușit să cucerească medalia de aur în proba individuală a Jocurilor Olimpice, dar nici trofeu de campion în Mastersul de la Roma, iar Nadal a ratat întâlnirea cu trofeele puse în joc la Turneul Campionilor și Mastersul de la Miami.

Nu mai puțin important, Djokovic a ajuns să joace 38 de finale de turneu de mare șlem, dar și la cel mai lung șir de victorii consecutive în Era Open: 30 de partide a câștigat la rând sârbul, în perioada 2015-16.

