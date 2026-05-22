În urmă cu patru decenii fără un an, la Belgrad se năștea Novak Djokovic, tenismenul desconsiderat, inițial, în era în care au strălucit Roger Federer și Novak Djokovic.

Jucătorul sârb s-a ridicat deasupra celor doi mari tenismeni care au conturat una dintre cele mai frumoase rivalități ale Erei Open. Djokovic însuși a format rivalități spectaculoase cu Federer și Nadal, iar, în drumul său către glorie, a reușit să treacă peste bariere la care lumea tenisului nici măcar nu se gândea.

Djokovic, număr unu în majoritatea recordurilor care contează în tenisul masculin

„Nole” și-a eclipsat concurența în două dintre cele mai importante recorduri ale tenisului mondial. În primul rând, este singurul tenismen care deține 24 de titluri de mare șlem, în probele individuale masculine, cu două mai multe decât Rafael Nadal și la patru astfel de succese în fața lui Roger Federer.

În al doilea rând, Djokovic este lider detașat în ceea ce privește numărul total de săptămâni petrecute pe întâia poziție a clasamentului ATP. Novak Djokovic a fost număr 1 ATP timp de 428 de săptămâni, adică mai mult de 8 ani, pe când Roger Federer - următorul în clasament - a rezistat ca lider mondial în tenis 310 săptămâni, adică puțin sub 6 ani.

Djokovic a fost număr unu mondial cu o treime mai mult decât a reușit Sampras, care ocupă locul trei în această ierarhie, cu 286 de săptămâni, adică 5 ani și jumătate.