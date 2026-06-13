Ce a spus Gael Monfils la revenirea în România: francezul va face spectacol în meciul de retragere al Simonei Halep (PRO TV și VOYO, 17:00)

Longeviv în circuitul ATP, Gael Monfils (39 de ani) a revenit în România cu ocazia meciului oficial de retragere al Simonei Halep, prorgramat sâmbătă, 13 iunie, la ora 17:00, în direct la PRO TV și VOYO.
Alături de Elina Svitolina, tenismenul francez a ajuns la Cluj-Napoca în seara zilei de vineri, 12 iunie, pregătit de joc în evenimentul special din Arena BT, la care va asista inclusiv fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.
Gael Monfils, mesaj deosebit pentru Halep: „Simona, ești o legendă.”
În cadrul conferinței de presă organizate înaintea meciului de retragere al Simonei Halep, Gael Monfils a numit-o pe fosta jucătoare de tenis din România „o legendă.”
Monfils a încurajat-o pe Simona Halep să se bucure de tot ceea ce a obținut, deoarece a avut o carieră grozavă, muncită. În plus, soțul Elinei Svitolina a lăudat-o pe Halep pentru persoana care este în afara terenului de tenis.
Monfils își amintește de meciurile tari dintre Halep și Svitolina
„Simona, ești o legendă. Ai avut o carieră grozavă. Am atât de multe amintiri cu tine jucând, luptând contra Elinei în partide lungi, dure.
Meriți tot ceea ce ai. Ești o mare campioană și o persoană incredibilă, în afara terenului. Pentru noi, e o mare plăcere să fim aici,” a declarat Gael Monfils, în auzul Simonei Halep.
Gael Monfils, amintiri mixte din România
Gael Monfils a trecut de trei ori pe lângă calificarea în finala turneului ATP 250 de la București.
Tenismenul din Hexagon a fost învins de fiecare dată când a ajuns în această fază a competiției din capitala țării noastre.
În 2007, Gael Monfils a fost învins în semifinalele turneului ATP de la București chiar de românul Victor Hănescu, 6-2, 6-3.
În 2014, respectiv în 2015, Monfils a fost întrecut în această rundă competițională de Grigor DImitrov și Guillermo Garcia-Lopez.