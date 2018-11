Gafa vestimentara facuta de Ministrul Sportului la Mondialele de Haltere! Cum a urcat pe podium alaturi de sportiva care a luat medalia de bronz

Cristina Iovu a cucerit medalia de bronz la aruncat la Campionatele Mondiale de Haltere de la Ashgabat, Turkmenistan. Sportiva a fost insotita pe podiumul de premiere de ministrul Ioana Bran.

Romania participa cu 4 sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere de la Ashgabat. Elena Andries a obtinut locul 5 in cursul zilei de ieri, in timp ce Cristina Iovu a cucerit bronzul mondial la aruncat, in cadrul categoriei 55 kilograme.

Sportivii romani care participa la Mondiale au fost insotiti de o delegatie a MTS, din care face parte din ministrul Ioana Bran.

"Sefa sportului" din Romania, in varsta de 32 de ani, a urcat ieri pe podiumul de premiere de la Ashgabat alaturi de Cristina Iovu, insa a dat dovada de o totala lipsa de inspiratie in ceea ce priveste alegerea vestimentara.

Ioana Bran a fost prinsa pe picior gresit si s-a prezentat la premiere intr-o tinuta de strada. Ministrul a urcat pe scena in haine total "neoficiale" si nepotrivite pentru un demnitar care reprezinta statul roman la o astfel de competitie.

Ioana Bran a mai fost in centrul atentiei cu o gafa in urma cu mai multe luni. Atunci, ea a afirmat ca suma de 25 de lei pe zi e arhisuficient pentru ratia sportivilor.

De asemenea, in luna martie, Gazeta Sporturilor a scris ca Ioana Bran si-a pus doi consilieri din cadrul MTS sa sune la emisiunea Tribuna Zero, realizata de Ovidiu Ioanitoaia la Europa FM, si sa o felicite.