"Probabil i se trage de la mama lui, tatal sau a fost muncitor de rand!" Haaland, noua SENZATIE a fotbalului mondial! Cine este mama lui

Erling Haaland este in centrul atentiei dupa seara magica din Champions League.

Erling Haaland are un start fantastic la Borussia Dortmund. Dupa ce a rupt plasele in primele meciuri din Bundesliga, aseara a lasat pe toata lumea cu gura cascata dupa dubla din Champions League.

Haaland a marcat ambele goluri ale echipei sale in victoria cu 2-1 in fata lui PSG.

Graeme Souness, fost fotbalist scotian al lui Liverpool, a declarat pentru Goal: "Probabil mama lui a fost o buna atleta, doarece tatal sau a fost un om de rand! Este in locul potrivit la momentul potrivit. Arata de parca ar fi mai rapid ca oricine si mai mare ca oricine. Are o sansa uriasa sa fie un jucator de top, nu?"

Souness a presimtit bine! Mama lui Erling Haalans, Gry Marita, a fost campioana nationala in Norvegia la heptatlon. Fotbalistul a dobandit abilitatile fizice de la mama sa si este unul dintre cei mai promitatori jucatori ai momentului.

10 goluri are in acest sezon de Champions League, fiind in fruntea listei marcatorilor alaturi de Robert Lewandowski, rivalul sau din Bundesliga.

In tricoul Borussiei, Haaland a reusit sa marcheze 11 goluri in 7 meciuri, dupa ce a debutat cu hat-trick pe 18 ianuarie 2020.