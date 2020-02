Masina de goluri! Haaland inscrie din nou pentru Dortumnd: a marcat la fiecare 23 de minute de cand s-a transferat in Germania

Dortmund a pierdut partida din Cupa Germaniei contra lui Werder Bremen, scor 3-2.

Chiar daca echipa sa a pierdut calificarea mai departe, Erling Haaland a fost din nou in centrul atentiei. Intrat in teren imediat dupa pauza, pustiul norvegian a reusit sa inscrie in minutul 67 din pasa lui Brandt si a ajuns astfel la 8 goluri marcate in 4 partide la Dortmund.

Nemtii au platit doar 20 de milioane de euro catre Salzburg pentru fotbalistul in varsta de 19 ani care a jucat 185 de minute de cand s-a alaturat echipei. Asta inseamna ca a inscris, in medie, un gol la fiecare 23.5 minute.