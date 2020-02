S-a oprit CEASUL! Astazi revine CHAMPIONS LEAGUE si nebunia incepe cu doua meciuri de FOC: Atletico Madrid - Liverpool si Dortmund - PSG, ambele de la 22:00

09:48

Asteptarea a luat sfarsit, Champions League revine astazi! Este vestea pe care o asteptau toti iubitorii fotbalului!

Cea mai importanta competitie la nivel de cluburi ia startul cu doua dueluri de foc! Liverpool si Jurgen Klopp incearca sa isi apere trofeul castigat anul trecut si prima oprire este la Madrid! "Cormoranii" o vor infrunta pe Atletico a lui Diego Simeone in aceasta seara de la ora 22:00.

La aceeasi ora, un alt duel care anunta o ploaie de goluri se va disputa intre Borussia Dortmund si Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel revine pe Westfalenstadion pentru a-si infrunta fosta echipa.

Maine seara, de la 22:00, Atalanta debuteaza in Liga Campionilor in fata Valenciei, iar Tottenham primeste vizita lui Leipzig.