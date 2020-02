Sa il opreasca cineva! Erling Haaland marcheaza pe banda rulanta pentru Borussia Dortmund! Pustiul minune a intrat in ISTORIA Champions League! VIDEO

Erling Haaland a marcat o dubla pentru Borussia Dortmund.

Jucatorul celor de la Borussia Dortmund, Erling Haaland, a marcat o dubla pentru trupa lui Favre in meciul cu PSG, meci din cadrul optimilor din Champions League. In minutul 69, Haaland a deschis scorul cu un sut din careu, iar 7 minute mai tarziu, parizienii au restabilit egalitatea prin Neymar. Doar 2 minute scorul a fost 1-1, intrucat Haaland a prins o racheta sol-aer din afara careului, care s-a oprit in vinclul portii lui Navas. Cu aceste reusite, Haaland a ajuns la 10 goluri in Champions League in 7 meciuri si 11 goluri pentru Borussia tot in 7 meciuri.

Totodata, Erling Haaland a intrat si in istoria Champions League, fiind cel mai tanar marcator care reuseste sa marcheze 10 goluri intr-un singur sezon de Champions League.



