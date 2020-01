OMUL-RECORD! Haaland nu poate fi oprit! Novergianul a facut spectacol pentru Borussia in ultimul meci

Din articol Record doborat in primele doua meciuri

Erling Haaland face senzatie in Germania.

Jucatorul norvegian s-a impus inca din primul meci jucat in tricoul Borussiei. Acesta a intrat pe teren cand echipa sa era condusa cu 3-1 si a facut spectacol, inscriind un hattrick.



Haaland a inceput tot pe banca de rezerve meciul cu Koln, de aseara, insa a intrat in minutul 65 si a avut nevoie de doar 12 minute pentru a inscrie primul gol, iar in minutul 87 a facut dubla. Astfel, Haaland a acumulat doar 61 de minute in tricoul Borussiei, dar a inscris 5 goluri.

Record doborat in primele doua meciuri

Erling Haaland a devenit primul jucator din istoria Bundesliga care inscrie de 5 ori in primele doua meciuri disputate. Acuratetea norvegianului se ridica la 100%, inscriind 5 goluri din 5 suturi la poarta.

Cele 5 goluri pe care le-a inscris pana acum le-a marcat in 57 de minute si a devenit cel mai rapid fotbalist care ajunge la 5 reusite in prima liga din Germania.