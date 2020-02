Erling Haaland a impresionat pe toata lumea! Fotbalistul a cucerit primul trofeu individual dupa transferul la Dortmund

Fotbalistul traverseaza o forma fantastica la Borussia Dortmund.

Erling Haaland a fost desemnat jucatorul lunii ianuarie in Budesliga. Desi fotbalistul de 19 ani nu a jucat mai mult de o ora in ianuarie, a reusit sa marcheze de 5 ori. Astfel, atacantul are un gol la mai putin de 12 minute.

Norvegianul a debutat impotriva lui Augsburg, intrand in meci din postura de rezerva si a reusit un "hattrick". Saptamana urmatoare Dortmund a jucat impotriva lui FC Koln, iar Haaland a intrat in minutul 65 si a reusit o "dubla".

Forma impresionanta a fotbalistului a continuat si in februarie. Atacantul a marcat de doua ori impotriva lui Union Berlin. Acesta a inscris si in partida impotriva lui Frankfurt de vineri seara.

Erling Haaland a venit de la Salzburg in schimbul a doar 20 de milioane de euro.