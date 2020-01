A semnat RECENT cu Borussia, dar poate pleca MAI REPEDE decat se preconiza! Clauza NEASTEPTATA pe care Haaland o are in contract

Erling Haaland (19 ani) ar putea pleca devreme de la Borussia Dortmund.

Nemtii au ajuns la o intelegere cu atacantul norvegian de la inceputul perioadei de transferuri din aceasta iarna, in schimbul a 20 de milioane de euro pe care Salzburg le-a primit. Dupa cum scrie Bild Sport, Dortmund poate respira linistita pana in vara lui 2021, deoarece in acel moment i se activeaza o clauza noua lui Haaland, in valoare de 75 de milioane de euro.

Performantele uluitoare pe care le-a avut la Salzburg i-au facut pe cei din conducerea nemtilor sa semneze un contract pentru o perioada lunga cu Haaland, datorita perspectivei sale. Pentru a accepta sa semneze pana in 2024, agentul lui Haaland, Mino Raiola, si tatal sau, Alf-Inge Haaland au inclus o clauza in contractul sau.

Atacantul face deja senzatie in Bundesliga cu 5 goluri in scrise in primele doua meciuri jucate in tricoul Borussiei. Conform sursei citate, Borussia a vandut 5000 de tricouri cu numele celui mai recent transfer. Nemtii se afla pe locul 4 in Bundesliga, cu 36 de puncte obtinute, la 4 puncte distanta de liderul Leipzig.