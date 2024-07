Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi

După ce l-au semnat pe Denis Drăguș, clubul din Turcia este foarte aproape să obțină semnătura uriașului Wout Weghorst.

Trabzonspor ar fi ajuns la un acord cu uriașul de 1.97m a celor de la Aston Villa, anunță Football Transfer News și va face vizita medicală imediat după ce și cluburile vor ajunge la un numitor comun.

???? Trabzonspor has reached an agreement with Wout Weghorst. The player is waiting for the clubs to agree a fee before undergoing a medical.

(Source: @yagosabuncuoglu ) pic.twitter.com/4ti6S8t1ae