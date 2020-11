Tocmai a fost anuntata OFICIAL crearea unei noi NATIONALE a Romaniei: "Intram in randul tarilor de top. Am vorbit cu Portugalia, Germania, Anglia si Italia!" Explicatia lui Burleanu

Romania va avea o noua nationala incepand cu 2021!

Burleanu anunta crearea echipei U20, care va avea selectioner diferit de nationalele U21 si U19.

"Nationala e destinata generatiilor 2002 si 2003, isi propune sa ofere continuitate celor care ies din juniorat. Va fi o serie de meciuri amicale, vor debuta in septembrie 2021. In 2023 se va intra in campania de calificare pentru urmatorul Campionat Mondial. Avem foarte multi jucatori de perspectiva. Suntem prima tara din Europa de Est cu nationala U20", a spus Burleanu.

Stoichita alege selectinerul: "Momentan nu am luat o decizie in privinta bancii tehnice. Vom finanta aceasta nationala, urmand ca in saptamanile urmatoare sa ne planificam meciuri amicale. Am pornit un dialog cu federatiile mari din Europa: Portugalia, Germania, Anglia si Italia. Din ianuarie si februarie speram sa putem face un calendar pentru 2021 si 2022. E rolul Comisiei Tehnice sa vina cu o propunere de antrenor".