Varianta BOMBA pentru banca CFR-ului! Clujenii incearca sa il aduca pe Marius Sumudica!

CFR Cluj este in cautare de antrenor dupa despartirea de Dan Petrescu.

Numele cel mai vehiculat pentru a prelua banca tehnica a campioanei este antrenorul nationalei de tineret a Romaniei, Adi Mutu.

Aflat in relatii foarte bune cu principalul actionar al clubului, Mutu va fi lasat sa plece de la nationala U21 doar in cazul in care ii va fi achitata clauza de reziliere, dupa cum a anuntat luni presedintele FRF, Razvan Burleanu.

Astfel, oficialii campionei sunt nevoiti sa caute si alte variante, in cazul in care nu vor ajunge la o intelegere cu Federatia. Potrivit DigiSport, conducatorii echipei clujene incearca sa il aduca inapoi in Romania pe Marius Sumudica.

La fel ca Mutu, Sumudica este in gratiile lui Nelut Varga si are avantajul, conform sursei citate, ca, spre deosebire de antrenorul nationalei U21, este dorit de toti actionarii clubului.

CFR incearca sa profite de situatia tensionata in care este implicat fostul antrenor al Rapidului si al Astrei la Kayserispor.

Sumudica a avut in ultima perioada mai multe iesiri nervoase in Turcia, ultima dintre ele la meciul terminat la egalitate 2-2 de echipa sa cu Malatyaspor, la care a fost trimis in tribune in ultimele minute.