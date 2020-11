Burleanu, SOCAT cand a vazut ce s-a intamplat la deschiderea stadionului Steaua: "Credeam ca au invatat ceva!" Nationala se INTOARCE in Ghencea

Presedintele Federatiei nu intelege de ce autoritatile implicate in ceremonia de inaugurare a stadionului Steaua nu i-au chemat la eveniment si pe marii jucatori din istoria clubului.

Duckadam, Iordanescu, Piturca sau Lacatus n-au fost la dechiderea bijtueriei de 100 de milioane de euro. Burleanu sustine ca n-au fost chemati!

"N-a fost niciun stelist la acest eveniment. Am crezut ca cei care au organizat au invatat din greseala pe care am facut-o cand am organizat tragerea la sorti a grupelur Euro fara Hagi. Se pare ca cei care au organizat nu au invatat din acea greseala. La inaugurare ar fi trebuit sa fie prezenti cei care au produs performante pentru Steaua. Sunt foarte multi care sunt inca in viata. Se pare ca e nevoie ca unii dintre fostii jucatori sa nu mai fie printre noi ca sa se bucure de apreciere. Dduckadam, Hagi. Piturca, Lacatus, Ienei, Iordanescu trebuiau sa fie acolo", a spus Burleanu, vorbind apoi despre revenirea Romaniei in Ghencea: "Nationala Romaniei va juca pe stadionul Steaua".

In urmatoarea perioada, stadionul Steaua va intra oficial in structura de organizare pentru Euro: "Zilele urmatoare colegi de-ai mei se vor deplasa in Ghencea pentru a vedea daca sunt puse la punct conditiile, astfel incat sa poata sa fie introdus pe lista terenurilor de antrenament la Euro. Daca Euro 2020 ar fi fost in 2020, niciun stadion n-ar fi fost gata. UEFA lucreaza doar cu realitati, nu cu planuri. Niciunul dintre cele 3 stadioane (Steaua, Giulesti, Arcul de Triumf) n-a fost gata la timp. Cele 3 baze de antrenament confirmate la UEFA si inspectate in acest moment sunt Voluntari, Berceni si Mogosoaia."