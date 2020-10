Super transferurile cu care Joan Laporta vrea sa redevina presedintele Barcelonei! "Exista deja un acord!"

Josep Maria Bartomeu si-a dat demisia din functia de presedinte al Barcelonei dupa ce a fost depusa o motiune de neincredere impotriva sa de catre fanii actionari ai clubului.

Conform presei din Spania, in cursa pentru preluarea postului ramas vacand dupa demisia lui Bartomeu s-a inscris si Joan Laporta, cel care a mai ocupat aceasta functie in perioada 2003-2010.

Desi Victor Font este considerat favorit la castigarea alegerilor de catre presa catalana, fanii Barcelonei au o mare admiratie pentru Joan Laporta, datorita perioadei foarte bune prin care a trecut clubul in mandatul acestuia. In perioada in care Laporta a fost presedintele Barcei, catalanii au reusti sa castige de doua ori trofeul UEFA Champions League, in 2006 si 2009.

Pentru a se asigura ca va castiga aceste alegeri, Laporta este hotarat sa faca doua mutari spectaculoase pe piata transferurilor. Dupa cum informeaza Jota Jordi, unul dintre jurnalistii apropiati de FC Barcelona, dar si de Joan Laporta, acesta din urma ar incerca sa il aduca pe Camp Nou pe fundasul central al lui Juventus, Mattjhis de Ligt. Laporta se afla in relatii foarte bune cu impresarul fotbalistului olandez, Mino Raiola, fapt ce ar putea fi decisiv in materializarea acestui transfer. Sursa citata a confirmat aceasta informatie si a notat ca: "Exista deja un acord semnat pentru un fundas foarte important din lumea fotbalului".

De asemenea, conform presei din Catalunia, Laporta incearca si readucerea pe Camp Nou a super starului brazilian al lui PSG, Neymar. Posibilul viitor presedinte al Barcei este dispus sa ofere 100 de milioane de euro, plus Antoine Griezmann in schimbul fotbalistului brazilian de 28 de ani. Conform aceleiasi surse, Laporta intentioneaza sa ii vanda pe Coutinho si Dembele pentru a face rost de bani pentru transferul lui Neymar.

In acest moment, clubul catalan este condus de Carles Tusquets, numit presedinte interimar dupa demisia lui Jose Maria Bartomeu.