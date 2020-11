Petrescu CHIAR E pe lista lui Celtic! Ce cota dau casele de pariuri pentru o NUMIRE SOC la Glasgow

Dan Petrescu s-a despartit de CFR Cluj si e liber de contract!

Super Dan are propuneri din zona Golfului, dar si din Rusia sau Kazahstan. Surpriza pe lista cluburilor interesate de el e Celtic!

Zvonurile lansate dupa ce mai multe bloguri ale fanilor l-au cerut si pe roman in atentia clubului prind contur! Managerul Neil Lennon ar putea fi concediat in urmatoarele ore, iar Celtic e in cautarea unui nou antrenor. Echipa este eliminata din Europa League si are 11 puncte de recuperat pana la marea rivala Rangers. Fata de Rangers, Celtic are doua meciuri in minus, astfel ca se poate apropia la 5 puncte in cazul unor victorii.

Daily Record publica numele pe care le au in vedere sefii campioanei Scotiei din ultimele 9 sezoane pentru inlocuirea lui Lennon. Printre ele este si Dan Petrescu!

De altfel, si casele de pariuri il au pe Petrescu printre favoriti. Fostul antrenor al CFR-ului are insa cota 9 sa vina pe Celtic Park. Principala varianta a bookmakerilor e Henrik Larsson. Il urmeaza Gordon Strachan si Eddie Howe. Ultimul e liber dupa despartirea de Bournemouth, produsa la finalul sezonului trecut din Premier League.