I-a TRANTIT USA IN NAS lui Petrescu! Burleanu: "Avem antrenor la nationala! Cu tot comportamentul sau, o sa ne lipseaca Petrescu!"

Burleanu nu ia in calcul o schimbare pe banca Romaniei nici dupa ce Dan Petrescu a devenit disponibil. Radoi a fost reconfirmat in functie.

Burleanu a fost surprins sa afle ca Petrescu a plecat de la Cluj. A avut sedinta de Comitet Executiv si spune ca n-a fost informat. Burleanu il sanctioneaza subtil pe Super Dan si spune ca usa nationalei ii e inchisa in acest moment.

"Nu stiam ca a plecat, am fost in sedinta. Echipa nationala are un selectioner astazi. Dan Petrescu a avut aceasta propunere de a antrena Romaniei. Ne va lipsi, daca se confirma aceasta informatie ca va pleca de la CFR. Cu tot comportamentul sau, raman performantele", a spus Burleanu.

Federatia nu s-a gandit in niciun moment sa-l schimbe pe Radoi: "Nu s-a pus problema ca Mirel sa plece de la echipa nationala. Am clarificat acest lucru, interesul FRF este ca Mirel Radoi sa continue pe banca tricolorilor."