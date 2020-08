Dupa Mario Camora, a primit cetatenia romana si un dinamovist! Acesta are 33 de ani si este nascut in Africa de Sud 

Van Heerden evolua deja pentru echipa nationala de rugby.

Rugbistul Johannes Van Heerden (33 ani) a primit cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern. Titular al pachetului de inaintare al Romaniei, in linia a doua, jucatorul de origine sud-africana a debutat pentru nationala de rugby in 2015, intr-un meci amical cu Tonga. De atunci, el a adunat 44 de selectii in tricoul cu frunza de stejar, fiind unul dintre jucatorii exponentiali ai reprezentantivei pregatite acum de Andy Robinson. In prezent, acesta evolueaza in SuperLiga CEC Bank, fiind capitanul echipei Dinamo Rugby, dupa ce a mai fost legitimat la Pumas, Griffons, CSM Stiinta Baia Mare, CSM Bucuresti si USA Perpignan. Nascut la Pretoria, el are 1.96 m si 110 kg.

Potrivit regulamentului World Rugby, un jucator poate evolua pentru o alta echipa nationala, chiar si fara cetatenia tarii de adoptie, daca este nascut in tara respectiva, daca unul dintre parintii sau bunicii sai s-au nascut acolo sau daca el a locuit cel putin 36 de luni, fara o pauza mai mare de doua luni consecutive. De asemenea, un rugbist nu poate evolua pentru o alta reprezentativa, daca a fost selectionat in trecut pentru prima sau a doua selectionata de rugby in 15, pentru echipa de tineret sau pentru selectionata de rugby in 7 a tarii sale.

“Este o veste foarte buna pentru mine, o asteptam de multa vreme si pot spune ca a meritat toata aceasta asteptare. Ma simt onorat sa obtin cetatenia, la fel de onorat cum m-am simtit cand am primit prima convocare pentru Romania si am pus pentru prima data tricoul de Stejar pe mine, in primul meci. Eu tot timpul am zis ca sunt roman, m-am considerat roman, cu sau fara acte. Inca de cand am ajuns aici sa joc, în 2012, am simtit Romania ca fiind casa mea", a declarat Van Heerden.

Rugbistul nu este singurul sportiv strain care a primit de curand cetatenia romana, in ultimul an benficiind de aceasta procedura Mario Camora, fotbalistul portughez de la CFR Cluj, si judokanii Petr Jukov (Rusia) si Serafima Moscalu (Republica Moldova). Acestia se adauga altor sportivi care au fost naturalizati in trecut, precum luptatorii Albert Saritov, Katerina Jidacevska, Katerina Sassa si Yevheni Orlov, baschetbalista Ashley Janeen Walker, pilotul de raliuri Simone Tempestini, fotbalistii Kehinde Fatai, Junior Morais, Eric de Oliveira si William De Amorim, handbalista Iulia Dumanska, jucatorul de futsal Paulo Josue Letra Da Costa Ferreira sau hocheistii Lajos Nyerges, Yevhen Yemelianenko, Patrik Polc, Anton Butochnov, Denys Zabludovskyi si Pavlo Borysenko.