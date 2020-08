BREAKING NEWS: L-au facut ROMAN in sedinta de guvern si e gata sa joace in nationala! Camora e PRIMUL strain care va fi CHEMAT sa joace pentru Romania

Vesti importante pentru Mirel Radoi!

Mario Camora a primit dupa sedinta de guvern de astazi cetatenia romana! Vestea vine exact la timp pentru Mirel Radoi, inaintea convocarilor pentru meciurile de Nations League cu Irlanda de Nord si Austria. Ambele meciuri sunt in direct la PRO TV pe 4 si 7 septembrie!

Camora, 33 de ani, joaca din 2011 in Liga 1. Fundasul stanga are aproape 300 de partide la CFR in toate competitiile!

Camora e de 4 ori campion al Romaniei si a jucat cu CFR in grupele Champions League si Europa League.