După 11 sezoane petrecute la viceampioana CSM Oradea, Bobe Nicolescu a decis să facă o schimbare majoră în carieră: mutarea la rivala din ultimul deceniu – campioana U BT Cluj.

Zilele trecute, jucătorul în vârstă de 29 de ani a refuzat prelungirea contractului cu formaţia orădeană şi va evolua sub comanda lui Mihai Silvăşan, cu care va lucra şi la naţională, începând din 21 iunie, când are loc reunirea pentru ultimele două meciuri din calificările World Cup. Chiar la Oradea.

Bobe Nicolescu, oficial la U Cluj după 11 ani la CSM Oradea

Căpitan al reprezentativei, Bobe Nicolescu a jucat la CSM Oradea din 2015, interval în care a câştigat trei titluri naţionale şi o Supercupă. De asemenea, şi-a trecut în palmares medalia de bronz în FIBA Europe Cup, în 2021.

”Deşi a jucat întreaga carieră pentru CSM Oradea, Bogdan Nicolescu a evoluat în 12 partide conduse de pe margine de Mihai Silvăşan, din postura de component al echipei naţionale a României. În total, noul nostru jucător a bifat 46 de apariţii în echipa de seniori a României”, transmite U BT Cluj.

”Mă bucur foarte mult că am reuşit de data aceasta să-l aducem pe Bobe la Cluj. Este un jucător pe care mi l-am dorit foarte mult încă de anul trecut, însă nu am reuşit să îl aducem. Îi mulţumesc pentru că de această dată a ales Clujul. Este un jucător care poate să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Este şi căpitanul echipei naţionale, îl cunosc bine de acolo. Este un băiat cu un caracter foarte bun, exact ceea ce ne dorim noi.

În plus, calităţile lui baschetbalistice, în special cât de atletic este şi dorinţa sa de luptă, sunt caracteristici care se încadrează foarte bine în stilul nostru de joc şi în ceea ce ne dorim. Îi urez bun venit, mult succes la noi şi să ne îndeplinim împreună toate obiectivele”, a declarat Mihai Silvăşan, în dubla calitate de antrenor al naţionalei şi al U BT Cluj, potrivit News.ro.

La rândul său, baschetbalistul proaspăt transferat de campioană a precizat: ”Mă bucur foarte mult să mă alătur unui proiect atât de ambiţios. Am urmărit de la distanţă ascensiunea clubului în ultimii ani şi am admirat munca tuturor celor implicaţi. Îmi doresc să ajut echipa să aibă cât mai mult succes prin energia şi determinarea care mă definesc ca jucător şi, împreună, să continuăm parcursul european pe care acest club l-a construit în ultimii ani. Abia aştept să ne vedem! Haide "U"!”.