"O sa vedeti daca joc la nationala Romaniei, da?!" Camora, anunt MISTERIOS dupa ce a luat un nou titlu cu CFR

La 33 de ani, Mario Camora ar putea fi marea surpriza a lui Mirel Radoi pentru meciurile nationalei din toamna.

Camora a dat un raspuns misterios cand a fost intrebat daca va imbraca tricoul Romaniei dupa ce si-a luat cetatenia.

"E o bucurie enorma dupa atatea probleme... Am fost ingrijorati, am dormit putin. Am avut o sedinta inaintea meciului cu Steaua, am facut un compromis si s-a vazut ca a fost o alta atitudine. Nu vreau sa vorbesc de nationala, o sa vedeti voi daca merg, daca nu merg... Azi am fost superiori din toate punctele de vedere, am comtrolat tot meciul. Am-a fost usor fara Petrescu, ne-a sunat sa ne incurajeze, sa ne dea forta. Ne bucuram pentru toti de la club, le aducem cadou. E foarte greu sa mergem in Champions League, dar sper sa facem performanta impreuna. Sper sa continue Dan Petrescu. Mai are doi ani de contract. Sper sa ramanem cu acest lot. Petrescu e esential pentru club", a spus Camora.