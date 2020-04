"Am vorbit, vrea sa vina!" CFR Cluj pregateste o revenire URIASA la club! Anuntul facut de capitanul ardelenilor, Mario Camora

CFR Cluj s-ar putea intari din vara, cand unul dintre jucatorii importanti ai echipei se pregateste sa revina alaturi de Dan Petrescu.

Emmanuel Culio ar fi aproape de o revenire in fotbalul romanesc, la nici jumatate de an de cand si-a anuntat retragerea pentru a se muta in Argentina.

Mijlocasul a ales sa plece pentru a fi mai aproape de familia lui, si avea in plan sa se retraga la Quilmes Atletico, echipa pentru care incepuse sa joace, insa dorul de Romania l-a facut sa ia in caclcul revenirea.

Chiar capitanul CFR-ului, si bun prieten al lui Culio, Mario Camora, a confirmat ca a vorbit cu argentinianul, care si-a exprimat intentia de a se intoarce la Cluj.

"Am vorbit cu el. Vrea, dar sa vedem cu aceasta situatie. Le-a fost dor de Cluj, lui si familiei lui, carora le-a placut foarte mult Clujul. Copiii lui erau la scoala unde e si copilul meu. Daca vine, normal ca este bine venit. E un jucator foarte mare pentru echipa noastra si il asteptam cu bratele deschise", a declarat Mario Camora pentru Telekom Sport.