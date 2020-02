Romania are 0 puncte dupa primele 2 meciuri din Rugby Europe Championship! Ce s-a intamplat in Six Nations

Romania are un debut dezastruos in editia de anul acesta a Rugby Europe Championship.

"Stejarii" au fost invinsi in prima partida de Georgia, scor 41-13, iar soarta celei de-a doua partide nu a fost diferita: Portugalia a obtinut victoria dupa un meci pe care l-a dominat de la un capat la celalalt, scor final 22-11. Astfel, Romania nu a reusit sa obtina nici macar punctul bonus defensiv si are 0 puncte in grupa, la egalitate pe ultimul loc cu Rusia.

Amintim ca Romania a ratat anul trecut pentru prima oara calificarea la Cupa Mondiala de Rugby care s-a disputat in Japonia, din cauza faptului ca a folosit jucatori fara drept de joc. Dupa dezastrul de anul trecut, la carma nationalei a fost numit antrenor englezul Andy Robison, care a fost in staff-ul Angliei in 2003, cand "Trandafirii" au castigat Cupa Mondiala.

"Lusitanii" au promovat anul acesta din al treilea esalon valoric, dupa ce au invins Germania. Anul trecut, acestia au disputat partide cu Lituania, Cehia sau Elvetia, tari fara niciun fel de traditie in sportul cu mingea ovala. Totusi, portughezii s-au intarit pentru editia 2020 a Rugby Europe Championship si au preluat un model deja bine consacrat pentru natiunile puternice din rugby, naturalizand mai multi jucatori cu origini franceze.

Georgia este liderul grupei, dupa ce a invins pe Spania in deplasare, scor 23-10. Urmatorul meci al Romaniei va fi pe 22 februarie, contra ibericilor, la Botosani.

Rezultatele din etapa a doua:

Portugalia - Romania 22-11

Spania - Georgia 10-23

Belgia - Rusia 38-12

In Six Nations, cea mai valoroasa competitie la nivel european, Anglia a reusit sa castige un meci extrem de dificil disputat la Ediburgh in conditii total nepotrivite, cu lapovita, temperaturi scazute si vant extrem de puternic. Pana in minutul 70 scorul a fost 3-3, iar englezii s-au impus in cele din urma cu 13-6. Victoria din Scotia, care le-a adus "Trandafirilor" si Calcutta Cup, este cu atat mai importanta cu cat in prima etapa acestia au pierdut intr-o maniera categorica impotriva Frantei si fanii nu le dadeau nicio sansa la editia 2020 a turneului.

Cu Johnny Sexton in mare forma, Irlanda s-a impus pe un stadion arhiplin la Dublin in confruntarea cu Tara Galilor, scor 24-14, obtinand si punctul bonus ofensiv.

In ultimul meci al etapei, disputat duminica pe Stade de France, "Cocosii galici" au castigat cu 35-22 impotriva Italiei, insa evolutia "Gli azzurrilor" a fost una impresionanta, cu 3 eseuri marcate.

Rezultatele din etapa a doua:

Scotia - Anglia 6-13

Irlanda - Tara Galilor 24-14

Franta - Italia 35-22