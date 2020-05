Se schimba regulile in rugby! World Rugby a anuntat ca elimina una dintre modalitatile de marcare a punctelor

Forul international va modifica regulamentul in ceea ce priveste marcarea punctelor.

World Rugby elimina una dintre regulile controversate ale sportului cu balonul oval, anume marcarea eseului prin culcarea mingii la baza buretelui care imbraca cele doua buturi, informeaza Reuters.

Oficialii au explicat ca jucatorii aflati in defensiva erau dezavantajati, pentru ca era necesar ca acestia sa stea in spatele liniei terenului de tinta si astfel nu puteau sa se apere corect in zona centrala, unde sunt prezente buturile. Totodata, World Rugby a precizat ca a eliminat aceasta regula pentru ca riscul de accidentare era ridicat, din cauza faptului ca sportivii puteau misca buretii protectori.

Conform noului amendament, jucatorii vor trebui sa culce balonul doar in terenul de tinta pentru ca eseul sa fie acordat.